В ЯНАО рассказали о ходе вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
Прививку можно сделать не только в медучреждениях — специалисты выезжают в организации.
Что касается вакцинации от COVID-19, то первым компонентом привились более 180 тыс. жителей региона, завершили иммунизацию 173 тыс.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.