В ЯНАО рассказали о ходе вакцинации от гриппа

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Вакцинацию от гриппа в Ямало-Ненецком автономном округе прошли более 50 тыс. взрослых и около 50 тыс. детей.
В ЯНАО рассказали о ходе вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Прививку можно сделать не только в медучреждениях — специалисты выезжают в организации.

Что касается вакцинации от COVID-19, то первым компонентом привились более 180 тыс. жителей региона, завершили иммунизацию 173 тыс.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.

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