На ЧФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) продолжается ревакцинация военнослужащих. Повторную прививку могут сделать те, кто был вакцинирован до апреля.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Планируется, что в октябре — ноябре повторно вакцинируют более 1 тыс. военнослужащих.

В сентябре военные медики получили около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» для вакцинирования гражданского персонала, военнослужащих армейского корпуса и членов их семей.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.