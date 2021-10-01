На ЧФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Планируется, что в октябре — ноябре повторно вакцинируют более 1 тыс. военнослужащих.
В сентябре военные медики получили около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» для вакцинирования гражданского персонала, военнослужащих армейского корпуса и членов их семей.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.