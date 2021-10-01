На ЧФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих

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В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) продолжается ревакцинация военнослужащих. Повторную прививку могут сделать те, кто был вакцинирован до апреля.
На ЧФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Планируется, что в октябре — ноябре повторно вакцинируют более 1 тыс. военнослужащих.

В сентябре военные медики получили около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» для вакцинирования гражданского персонала, военнослужащих армейского корпуса и членов их семей.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.

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