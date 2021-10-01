Психолог рассказала, как договориться с ребёнком о времени пользования смартфоном

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Детский и семейный психолог Наталья Наумова объяснила, как без ссор с ребёнком ограничить время, в течение которого он пользуется телефоном.
Психолог рассказала, как договориться с ребёнком о времени пользования смартфоном
  • Pixabay

«Пока телефона нет, необходимо поговорить с ребёнком доверительно и объяснить, что смартфон покупается не для того, чтобы он проводил в нём большую часть своего времени, иначе теряется часть реальной жизни. Если телефон уже есть, то объясняем, что ситуация вышла из-под контроля, и обсуждаем с ним времяпровождение в телефоне, чтобы не было пробелов в обучении», — сказала Наумова в беседе с ФАН.

По словам специалиста, детям сложно самостоятельно следить временем, проведённым за игрой, установленной на смартфоне, поэтому важно наполнить жизнь ребят интересными событиями: например, кружками, секциями или общением с друзьями.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

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