На складе в Новой Москве произошёл крупный пожар

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На складе в Новой Москве произошёл крупный пожар, здание горящего склада с изоляционными материалами начало рушиться.
На складе в Новой Москве произошёл крупный пожар
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«В данный момент началось обрушение горящего склада. Существует угроза перехода огня на такой же большой склад, который стоит почти вплотную», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Он отметил, что на место ЧП для тушения пожара попросили прислать авиацию.

Общая площадь склада — 5 тыс. кв. метров.

По данным столичного ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 10:36 мск. 

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в многоэтажном доме.

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