На складе в Новой Москве произошёл крупный пожар, здание горящего склада с изоляционными материалами начало рушиться.

«В данный момент началось обрушение горящего склада. Существует угроза перехода огня на такой же большой склад, который стоит почти вплотную», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Он отметил, что на место ЧП для тушения пожара попросили прислать авиацию.

Общая площадь склада — 5 тыс. кв. метров.

По данным столичного ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 10:36 мск.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в многоэтажном доме.