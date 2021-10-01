На складе в Новой Москве произошёл крупный пожар
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«В данный момент началось обрушение горящего склада. Существует угроза перехода огня на такой же большой склад, который стоит почти вплотную», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.
Он отметил, что на место ЧП для тушения пожара попросили прислать авиацию.
Общая площадь склада — 5 тыс. кв. метров.
По данным столичного ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 10:36 мск.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в многоэтажном доме.