В Москве произошёл пожар в многоэтажном доме

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В МЧС Москвы заявили о возникновении возгорания в многоэтажном жилом доме на юго-востоке столицы.
В Москве произошёл пожар в многоэтажном доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что информация о пожаре по улице Рождественской, 14, поступила в 17:37 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит квартира на шестом этаже 17-этажного жилого дома.

«Из горящей квартиры спасены три человека, они переданы для осмотра медикам. Площадь пожара составила 25 кв. м», — сказал собеседник.

К настоящему моменту возгорание уже потушено.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошёл пожар в здании.

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