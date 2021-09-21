В Москве произошёл пожар в многоэтажном доме
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что информация о пожаре по улице Рождественской, 14, поступила в 17:37 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит квартира на шестом этаже 17-этажного жилого дома.
«Из горящей квартиры спасены три человека, они переданы для осмотра медикам. Площадь пожара составила 25 кв. м», — сказал собеседник.
К настоящему моменту возгорание уже потушено.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошёл пожар в здании.