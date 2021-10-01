В Госдуме поддержали идею размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления

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Ангелина Шурпина
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления.
В Госдуме поддержали идею размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления
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  • © Zamir Usmanov

По словам Бессараб, сегодня это «большая проблема, особенно в подростковой среде».

«Молодые люди считают, что потребление энергетических напитков не приносит абсолютно никакого вреда организму. На самом деле это далеко не так, и производители энергетиков лукавят, когда не указывают соответствующую информацию на своей продукции. Поэтому поддержу однозначно такое предложение», — заявила она.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления.

В своём обращении общественный деятель отметил, что отечественные медицинские работники, как и эксперты ВОЗ, не раз предупреждали о вреде энергетических напитков, чрезмерное потребление которых может привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.

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