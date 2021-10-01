В Роспотребнадзоре рассказали о ходе вакцинации пожилых людей

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Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов, сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе вакцинации пожилых людей
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вакцинация — самый надежный способ защититься от COVID-19 и его тяжёлых последствий.

«Люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска заболевания COVID-19. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», — говорится в сообщении.

В Кремле назвали недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в России.

Ранее инфекционист Тимаков спрогнозировал тяжёлое течение текущей волны пандемии в стране.

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