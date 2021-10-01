«Коммерсантъ»: Раковой скрываться помогает её близкий знакомый с украинским гражданством

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Подозреваемая в хищении более 50 млн рублей вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась 30 сентября на допрос. «Коммерсантъ» выяснял, каким образом экс-глава Минпросвещения скрывается от следствия.

В четверг, 30 сентября, Ракова не явилась на допрос и выключила мобильный телефон. В её доме в Подмосковье оперативники обнаружили следы экстренных сборов — так выяснилось, что подозреваемая скрылась.

В полиции предположили, что уклоняться от следствия Раковой помогает её близкий знакомый, экс-сотрудник Фонда развития новых форм образования. По данным «Коммерсанта», у него есть украинский паспорт и родственники в этой стране — вероятнее всего, Ракова пытается попасть на территорию Украины.

Как пишет Life.ru, предположительно, Ракова до сих пор ещё в столичном регионе и не успела покинуть пределы России.

Проверяется информация, что бывшей чиновнице может помогать якобы её гражданский муж Артур Стеценко.

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

Тверской суд Москвы ранее отправил в СИЗО на два месяца бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя, управляющего директора Сбербанка Евгения Зака.

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