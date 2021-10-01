В ФСБ утвердили запрещённые к передаче за границу данные, не содержащие гостайну

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В ФСБ утвердили приказ с перечнем не содержащих гостайну данных, которые запрещено передавать за границу. Согласно документу, передающие эти сведения лица могут быть признаны иноагентами.
В ФСБ утвердили запрещённые к передаче за границу данные, не содержащие гостайну
  • РИА Новости

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ разработан в июле 2021 года. Согласно приказу, не содержащие гостайну сведения, о которых идёт речь, делятся на военные и военно-технические. В списке перечислены 60 пунктов.

В декабре 2020 года Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, которые составляют государственную тайну.

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