Суд в Москве арестовал мужчину по делу о гостайне

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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, которые составляют государственную тайну.
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о гостайне
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 283.1 УК России (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы России». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что глава ростовского главка ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны.

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