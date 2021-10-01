С 1 октября в России изменится размер пенсий, зарплат бюджетников и правила техосмотра
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Первое нововведение касается прививок из национального календаря вакцинации — с 1 октября их можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и частных клиниках.
Также в госинформационной системе у каждого нуждающегося в средствах реабилитации россиянина будет цифровая запись об этом. Она будет привязана к карте «Мир», куда и будут перечисляться деньги. Туда же с 1 октября будут зачисляться выплаты на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет — правило касается пособия для малообеспеченных семей, где дети родились или были усыновлены с 1 января 2018 года.
В России повысят размеры окладов военных-контрактников, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы. Зарплаты указанных категорий бюджетников вырастут на 3,7%.
Кроме того, в октябре власти аннулируют диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не проводился техосмотр. Соответствующие данные внесут в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Сотрудник, который выдал карту без техосмотра автомобиля, будет привлечён к административной ответственности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале ранее рассказал о вступающих в силу в октябре законах.