Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о вступающих в силу в октябре законах.

«В октябре заработают важные для наших граждан нововведения», — сообщил спикер Госдумы.

Он отдельно отметил закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, которая включена в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

Также он рассказал о защите неквалифицированных инвесторов.

Так, Володин рассказал, что «после падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей».

По его словам, «к октябрю число розничных инвесторов превысит 14 млн человек».

Он отметил, что «растёт и число пострадавших от непродуманных вложений».

Спикер Госдумы сообщил, что перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование, что, как заявил Володин, «повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства».

В мае ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в окончательном чтении закон, который запрещает банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты инвесторам-непрофессионалам до начала обязательного тестирования.