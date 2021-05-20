Юрист оценил идею запретить предлагать сложные продукты инвесторам-непрофессионалам до начала обязательного тестирования

Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в окончательном чтении закон, который запрещает банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты инвесторам-непрофессионалам до начала обязательного тестирования.

«Законопроект содержит несколько важных положений, о которых надо знать. Это фактический запрет на продажу структурных продуктов неквалифицированным инвесторам, запрет на продажу инвестиционных продуктов под видом вкладов и заключение инвестиционных договоров под тем же видом, а также финансовая ответственность банков за непредоставление полной информации о том, куда вкладывается инвестор или что за продукт он покупает», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, это защита тех, кто покупал продукты банков и их брокеров под влиянием лояльности к финансовой структуре и обещаний более высокой доходности, чем по депозитам.

Как отметил Уткин, поправки направлены на то, чтобы неискушённые вкладчики и инвесторы не теряли средства на приобретении продуктов, выгодных только банкам.

Ранее аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU дал рекомендации по вложению в золото.