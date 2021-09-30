Депутат Алексей Чепа высказался о возможности «солидных штрафов» для Google и Facebook
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«Для YouTube наша реклама составляет порядка 26 млрд рублей в год. Им терять наш рынок ой как не хочется», — сказал депутат.
По его словам, то, что сегодня может сделать российская сторона, — это предъявить штрафы.
«Сегодня это можно и с Google сделать, который является провайдером YouTube, и с Facebook... И штрафы эти уже будут солидные, не как мы раньше предъявляли какие-то смешные штрафы, это будет уже в сумме больше миллиарда рублей. И эти штрафы могут быть не единичные», — отметил он.
Как сообщила газета «Ведомости», Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google за повторное неудаление запрещённой информации, при этом Facebook могут оштрафовать на сумму, равную десятой части всей его выручки.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.