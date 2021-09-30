Депутат Алексей Чепа высказался о возможности «солидных штрафов» для Google и Facebook

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Алексей Чепа в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выразил мнение, что соцсети будут соблюдать российские законы, только если им начнут предъявлять серьёзные штрафы.
Депутат Алексей Чепа высказался о возможности «солидных штрафов» для Google и Facebook
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Для YouTube наша реклама составляет порядка 26 млрд рублей в год. Им терять наш рынок ой как не хочется», — сказал депутат.

По его словам, то, что сегодня может сделать российская сторона, — это предъявить штрафы.

«Сегодня это можно и с Google сделать, который является провайдером YouTube, и с Facebook... И штрафы эти уже будут солидные, не как мы раньше предъявляли какие-то смешные штрафы, это будет уже в сумме больше миллиарда рублей. И эти штрафы могут быть не единичные», — отметил он.

Как сообщила газета «Ведомости», Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google за повторное неудаление запрещённой информации, при этом Facebook могут оштрафовать на сумму, равную десятой части всей его выручки.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить