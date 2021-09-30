«Ведомости»: РКН готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента

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Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google за повторное неудаление запрещённой информации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ведомство.
«Ведомости»: РКН готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента
  • Reuters
  • © Regis Duvignau

«В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки», — пишет издание.

Как отмечается, соответствующий протокол Роскомнадзор планирует составить и вручить представителям соцсети за повторное неудаление запрещённой информации.

По данным газеты, Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства.

В августе Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан

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