В Орехово-Зуеве открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Короткая ссылка
В подмосковном Орехово-Зуеве открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Лечиться там также могут жители Шатуры и Рошаля.
В Орехово-Зуеве открылся центр амбулаторной онкологической помощи
  • © Министерство здравоохранения МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Мы продолжаем развивать онкологическую помощь в регионе — привлекаем специалистов, открываем центры амбулаторной онкопомощи и закупаем необходимое оборудование», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

По её словам, в случае с онкологическими заболеваниями очень важную роль играет максимально быстрая диагностика и терапия.

В общей сложности к новому центру прикреплены 320 тыс. человек.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить