В Орехово-Зуеве открылся центр амбулаторной онкологической помощи

В подмосковном Орехово-Зуеве открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Лечиться там также могут жители Шатуры и Рошаля.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Мы продолжаем развивать онкологическую помощь в регионе — привлекаем специалистов, открываем центры амбулаторной онкопомощи и закупаем необходимое оборудование», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

По её словам, в случае с онкологическими заболеваниями очень важную роль играет максимально быстрая диагностика и терапия.

В общей сложности к новому центру прикреплены 320 тыс. человек.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.