Пропавший в Липецке семилетний школьник найден

Сотрудники ППС нашли в Липецке пропавшего семилетнего мальчика, который после школы не вернулся домой.

«Сотрудники патрульно-постовой службы нашли пропавшего семилетнего мальчика. Нашли его в другой части города, в районе торгового центра «Октябрьский». Предварительно, в отношении ребёнка противоправные действия не совершались», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольги Снежковой.

Она отметила, что правоохранительные органы выяснят причину, почему первоклассник не вернулся домой после учебы.

30 сентября сообщалось, что в Липецке пропал первоклассник: он не вернулся домой после уроков. Ребёнка искали более 30 сотрудников полиции и волонтёров.