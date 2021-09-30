Пропавший в Липецке семилетний школьник найден

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Сотрудники ППС нашли в Липецке пропавшего семилетнего мальчика, который после школы не вернулся домой.
Пропавший в Липецке семилетний школьник найден
  • РИА Новости

«Сотрудники патрульно-постовой службы нашли пропавшего семилетнего мальчика. Нашли его в другой части города, в районе торгового центра «Октябрьский». Предварительно, в отношении ребёнка противоправные действия не совершались», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольги Снежковой.

Она отметила, что правоохранительные органы выяснят причину, почему первоклассник не вернулся домой после учебы.

30 сентября сообщалось, что в Липецке пропал первоклассник: он не вернулся домой после уроков. Ребёнка искали более 30 сотрудников полиции и волонтёров.

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