В Липецке пропал ученик первого класса

В Липецке пропал первоклассник: он не вернулся домой после уроков. Ребёнка ищут более 30 сотрудников полиции и волонтёров.

Как сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, пропавший мальчик — учащийся первого класса МОУ СОШ № 14 2014 года рождения.

«30 сентября 2021 г. в 11:00 мск ушёл из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сказала она.

Ребёнок одет в чёрную куртку с оранжевым капюшоном, оранжевую шапку со смайликом и тёмно-синие школьные брюки, добавила Снежкова, отметив, что у него с собой тёмный рюкзак и чёрный мешок со сменной обувью.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.

Подростки пропали 7 сентября. Помощи в поисках дочери попросила в соцсетях мать одной из пропавших. Как информировал сайт «Аргументы и Факты», прокуратура Красноярского края начала проверку по поводу сообщений о пропаже двух 13-летних девочек в Лесосибирске.