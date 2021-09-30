Соседка рассказала о студентках, убитых в Оренбургской области

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Соседка рассказала о студентках, убитых в городе Гай Оренбургской области.
Соседка рассказала о студентках, убитых в Оренбургской области
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В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что девушки были спокойными.

«Они вот пробегут в магазинчик. И всё на этом, они всё время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были», — отметила женщина.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами были найдены после пожара в квартире, которую они снимали. Ещё одно тело с такими же ранами нашли неподалёку от дома.

На место преступления выехали руководители регионального МВД, СК и прокуратуры.

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.

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