Студентки медицинского колледжа: что известно о жестоком тройном убийстве в Оренбургской области

В Оренбургской области выясняют обстоятельства жесткого убийства трёх студенток, уроженок Башкирии, в городе Гай. Тела двух девушек с колото-резаными ранами были найдены после пожара в квартире, которую они снимали. Ещё одно тело с такими же ранами нашли неподалёку от дома. На место преступления выехали руководители регионального МВД, СК и прокуратуры, само расследование на особый контроль поставил глава СК РФ Александр Бастрыкин. По данным СМИ, оперативники ищут 18-летнего знакомого погибших, также уроженца Башкирии, однако его родные заявили RT, что последние две недели молодой человек находится в Уфе и никакого отношения к трагедии не имеет.

Жестокое убийство трёх девушек — студенток медицинского колледжа произошло ночью 30 сентября в городе Гай на улице Молодёжной. Пожарные приехали тушить пожар в одной из квартир дома №53. Когда огонь был потушен, они обнаружили тела двух девушек с колото-резаными ранами. Ещё одну жертву неизвестного убийцы с такими же ранами обнаружили на улице рядом с тем же домом.

По данным местных СМИ, жертвами убийства стали девушки 17, 18 и 19 лет, уроженки Башкирии. Они приехали в Гай на учёбу и втроём снимали ту самую квартиру.

На кадрах осмотра квартиры студенток, распространённых Следственным комитетом, видно, что квартира если и пострадала от пожара, то не полностью. На кухне можно заметить сигареты и пустые пивные бутылки, стоящие рядом с ноутбуком. В комнате на видео виден ещё один ноутбук, из чего можно сделать вывод, что преступник не стал забирать с собой ценное имущество.

«В Гае произошла трагедия. Утром трёх девушек нашли убитыми. Одной из них было 17 лет. Остальные совершеннолетние. Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чём это возможно», — прокомментировала трагедию уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

«Стало известно, что две девушки — из Баймакского района, одна девушка — из Кугарчинского района. Глава Республики Башкирия Радий Хабиров дал поручение главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям этих девушек», — прокомментировала RT трагедию пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Ихсанова.

По её словам, сейчас с семьями погибших работают психологи.

«На место выехали главы районов. Одна из девушек с мамой проживала в Сибае. По Сибаю сейчас выходят на связь с матерью. Сейчас самое важное — поддержать эти семьи и оказать им психологическую помощь, помочь в организации похорон», — рассказала Ихсанова.

Руководитель филиала Орского медицинского колледжа в городе Гай Людмила Чуднова сообщила RT, что ей запретили передавать кому-либо любую информацию, касающуюся трагедии, и предложила обратиться в следственные органы.

Сейчас следователи и криминалисты ведут работу, направленную на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлён выезд руководства следственного управления, уточняют в ведомстве.

«Следственными органами СК РФ в Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — сообщили в региональном управлении СК.

«Это ошибка»

На месте убийства уже побывали руководители областного управления МВД, СК и прокуратуры. Для расследования преступления из Оренбурга в Гай также приехали наиболее опытные оперативники Управления уголовного розыска регионального МВД.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведённых первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

По предварительным данным, оперативники стали отрабатывать контакты погибших. В частности, появились сообщения о розыске знакомого девушек — ещё одного уроженца Башкирии, 18-летнего Анвара Сингизова. Однако родные его причастность к преступлению категорически опровергают.

«Это ошибка. Анвар две недели в Уфе, никуда, тем более в Гай, не выезжал, разговаривала с ним сегодня. Услышав эти новости, сам обратился в полицию, объяснив, что из города никуда не выезжал», — рассказала RT родственница молодого человека Разиля Сингизова.

Она опровергла информацию некоторых Telegram-каналов о том, что Сингизов встречался с одной из погибших.

«В отношениях он ни с кем из девушек не состоял, они были дружны с Адилей (одна из погибших девушек. — RT), они из одной деревни, встречались в компании друзей, других односельчан», — отметила Сингизова.

В свою очередь в СМИ появилась информация, что полиция может разыскивать не Анвара, а его брата Ильнара.