Прокуратура взяла на контроль расследование убийства студенток в Оренбуржье
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Как отмечается, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал областной прокурор Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.
«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль», — говорится в сообщении.
Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одно тело нашли во дворе дома. Возбуждено уголовное дело.
По данным СК, убитым было 17, 18 и 19 лет, они проживали вместе и учились в одном из местных образовательных учреждений.