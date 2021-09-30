Прокуратура взяла на контроль расследование убийства студенток в Оренбуржье

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Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства трёх девушек в городе Гае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура взяла на контроль расследование убийства студенток в Оренбуржье
  • © РИА Новости

Как отмечается, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал областной прокурор Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль», — говорится в сообщении.

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одно тело нашли во дворе дома. Возбуждено уголовное дело.

По данным СК, убитым было 17, 18 и 19 лет, они проживали вместе и учились в одном из местных образовательных учреждений.

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