Школы Пскова и ещё 11 населённых пунктов области перейдут на удалёнку

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Власти Псковской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с понедельника перевели на дистанционное обучение все школы, колледжи и учреждения допобразования в Пскове и ещё 11 населённых пунктах.
Школы Пскова и ещё 11 населённых пунктов области перейдут на удалёнку
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение на неделю — до 11 октября. 

«Это Псков и район, Великие Луки и район, а также райцентры — Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники», — приводит его слова ТАСС.

Также в Псковской области ввели запрет на проведение всех массовых и спортивных мероприятий, на банкеты и религиозные мероприятия.

Губернатор региона не исключил введение локдауна в регионе из-за роста числа случаев коронавируса.

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