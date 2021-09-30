Школы Пскова и ещё 11 населённых пунктов области перейдут на удалёнку
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
По его словам, образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение на неделю — до 11 октября.
«Это Псков и район, Великие Луки и район, а также райцентры — Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники», — приводит его слова ТАСС.
Также в Псковской области ввели запрет на проведение всех массовых и спортивных мероприятий, на банкеты и религиозные мероприятия.
Губернатор региона не исключил введение локдауна в регионе из-за роста числа случаев коронавируса.