В Псковской области из-за коронавируса запретили массовые мероприятия
- РИА Новости
«На следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.
Также в регионе вернули требование к гостиницам спрашивать при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.
Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил введение локдауна в регионе из-за роста числа случаев коронавируса.
30 сентября российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал напряжённой ситуацию с COVID-19 в стране.