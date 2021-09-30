В Псковской области из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

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В Псковской области из-за роста случаев инфицирования коронавирусом запретили проведение всех массовых и спортивных мероприятий, а также ввели запрет на банкеты и религиозные мероприятия.
В Псковской области из-за коронавируса запретили массовые мероприятия
  • РИА Новости

«На следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.

Также в регионе вернули требование к гостиницам спрашивать при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил введение локдауна в регионе из-за роста числа случаев коронавируса.

30 сентября российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал напряжённой ситуацию с COVID-19 в стране.

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