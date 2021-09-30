В Роспотребнадзоре напомнили о важности защитных мер после вакцинации от COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о важности соблюдения защитных мер после вакцинации от COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«С вакцинами действительно некоторые ожидали чуда. В настоящий момент самое действенное средство управления, особенно капельными инфекциями», — сказал специалист.

Он отметил, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только с помощью соблюдения всех мер защиты и нельзя отказываться от защитных масок после вакцинации.

Маски, санитайзеры, социальная дистанция должны применяться в комплексе, сказал Горелов.

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