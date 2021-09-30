В Роспотребнадзоре напомнили о важности защитных мер после вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«С вакцинами действительно некоторые ожидали чуда. В настоящий момент самое действенное средство управления, особенно капельными инфекциями», — сказал специалист.
Он отметил, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только с помощью соблюдения всех мер защиты и нельзя отказываться от защитных масок после вакцинации.
Маски, санитайзеры, социальная дистанция должны применяться в комплексе, сказал Горелов.
Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.