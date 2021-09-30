Роскачество провело проверку свиной тушёнки отечественных марок

Специалисты Роскачества провели проверку тушёной свинины, произведённой в России, и выявили недостаточное содержание белка в большинстве образцов, а также расхождение содержимого некоторых упаковок с маркировкой.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сообщение организации.

Тушёную свинину исследовали по 89 показателям. Выяснилось, что в большей части исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов, а в некоторых образцах выявили недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители.

При этом в исследованной продукции у 13 образцов массовая доля белка варьировалась от 7,35% до 13,3% при норме по ГОСТу в 16%. Содержание мяса и жира выше нормы установлено лишь в восьми образцах, а в остальных 11 — ниже установленного стандарта (не менее 59% и не менее 57%).

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