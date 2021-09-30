В Крыму продлили ряд связанных с пандемией ограничений

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В Крыму продлили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В Крыму продлили ряд связанных с пандемией ограничений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Отмечается, что соответствующий указ властей опубликован на портале правительства республики.

«Слова «до 1 октября 2021 года» заменить словами «до 1 декабря 2021 года», — говорится в документе. 

Так, ограничения в той или иной степени затронут работу местных хостелов, театров, кинотеатров, цирков, филармоний, экскурсионных бюро.

Отдельные заведения — например, ночные клубы, караоке, кальянные в Симферополе, Ялте, Алуште, Бахчисарае и ряде других населённых пунктов и районов — не будут работать вовсе.

Ранее «Утро.ру» передавало, что за сутки в России выявили 23 888 случаев COVID-19.

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