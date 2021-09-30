Мама убитой в Оренбургской области студентки рассказала о дочери

Родители убитой в Оренбургской области студентки заявили, что не хотят верить в произошедшее.

«Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у неё было много друзей, её любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные. Летом они вместе с Айгизой к нам приезжали погостить», — рассказала UFA1.RU мама погибшей Адили Закии.

Мама девушки рассказала, что вечером перед трагедией Адиля звонила членам своей семьи и сообщила, что готовится к поездке в Башкирию.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами были найдены после пожара в квартире, которую они снимали. Ещё одно тело с такими же ранами нашли неподалёку от дома.

На место преступления выехали руководители регионального МВД, СК и прокуратуры.

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.