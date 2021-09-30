Адъютант Путина переболел коронавирусом в лёгкой форме

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Заболевший коронавирусом адъютант президента России Владимира Путина переболел в максимально лёгкой форме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же всё равно был привитый», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, у адъютанта один раз поднималась температура выше 37 градусов.

«(Всё. — RT) прошло в максимально лёгкой форме», — рассказал он.

На вопрос о том, как протекает коронавирус у заболевших в окружении президента России, Песков отметил, что нет «ни одного тяжёлого случая, много бессимптомников».

Ранее Путин рассказал, что три десятка человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что Путин уже вышел с двухнедельной самоизоляции.

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