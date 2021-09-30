В кабмине рассказали о субсидиях на внедрение российской радиоэлектроники

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В пресс-службе правительства сообщили, что «бизнес сможет компенсировать часть затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции».
В кабмине рассказали о субсидиях на внедрение российской радиоэлектроники
  • РИА Новости

Отмечается, что правила предоставления такой господдержки утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

«Субсидии — до 4 млрд рублей в год — будут предоставляться на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет. При этом сама компания должна вложить в проект не менее 100 млн рублей за весь период. Кроме того, организация должна взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объёме проекта по итогам его реализации составит не менее 70%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина заявили, что «за счёт федеральных субсидий компании смогут возместить до 50% затрат».

«Деньги, в частности, разрешается направить на приобретение продукции и комплектующих, необходимых для её внедрения, модернизацию производства, переобучение сотрудников. На господдержку могут претендовать проекты, которые одобрены и утверждены Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Сбором заявок на получение субсидии и заключением соответствующих соглашений займётся Минпромторг», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок.

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