Кабмин упростил доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок

Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение федеральных субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «необходимые для этого изменения утвердило правительство».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».