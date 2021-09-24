Кабмин упростил доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок

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Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин упростил доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение федеральных субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «необходимые для этого изменения утвердило правительство».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».

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