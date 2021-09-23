Мишустин высказался о диалоге между правительством и предпринимателями

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 23 сентября, на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».

Он заявил, что «правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям».

«Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.