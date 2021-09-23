Мишустин высказался о диалоге между правительством и предпринимателями
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Он заявил, что «правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям».
«Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», — цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.