Мишустин высказался о диалоге между правительством и предпринимателями

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 23 сентября, на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».
Мишустин высказался о диалоге между правительством и предпринимателями
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Он заявил, что «правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям».

«Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

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