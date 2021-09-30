Суд в Кемерове признал виновными фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Суд в Кемерове признал виновными фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом информирует ТАСС.
Суд в Кемерове признал виновными фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
  • РИА Новости

В том числе виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, признали руководителей ТЦ Юлию Богданову, Надежду Судденок и Георгия Соболева.

Пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, тушивших возгорание в торговом центре, признали виновными в халатности.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В сентябре 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

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