Депутат Коломейцев назвал необходимые стране профессии

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Депутат Госдумы Николай Коломейцев выразил мнение, что Россия нуждается в том числе в инженерах и конструкторах.
Депутат Коломейцев назвал необходимые стране профессии
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Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей — от самого простого до автоматических линий», — сказал Коломейцев.

По мнению депутата, именно инженерные специальности будут определять вектор развития страны. Он подчеркнул, что России необходимо возрождение профессионального образования.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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