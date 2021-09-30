Депутат Коломейцев назвал необходимые стране профессии
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Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей — от самого простого до автоматических линий», — сказал Коломейцев.
По мнению депутата, именно инженерные специальности будут определять вектор развития страны. Он подчеркнул, что России необходимо возрождение профессионального образования.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.