Врач напомнила о преимуществах детской электронной медкарты

Главный врач Детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина напомнила о преимуществах электронной медкарты.

«Справки можно скачать, отправить по электронной почте нужному адресату, при необходимости — распечатать. Информация о пропуске занятий по заболеванию сразу же отражается в электронном дневнике образовательного учреждения. В данном случае бумажную справку из поликлиники приносить не нужно», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Каширина, такие справки можно предоставлять не только в школу или детский сад, но и в спортивные секции, кружки. Документ подтвердит уважительную причину отсутствия ребёнка на занятиях.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что новый сервис «Цифровой паспорт ребёнка», запущенный в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения, теперь доступен врачам во всех детских поликлиниках Москвы.