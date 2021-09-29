В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал вакцинироваться от гриппа в новом сезоне.
В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа
  • Reuters

«ВОЗ поменяла три компонента из четырёх в гриппозной вакцине. До 2025 года гриппозная вакцина должна быть только четырёхкомпонентная. Поэтому идёт постепенный переход. В этом году по сравнению с прошлым опять два новых компонента гриппозной вакцины — это грипп линии А», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, не стоит надеяться, что хватит вакцинации от прошлого года.

Как отметил Горелов, продолжительность напряжённого иммунитета при гриппе не превышает 6—8 месяцев.

«Появились новые линии. Вакцинация от гриппа, в отличие от COVID-19, — это ежегодное сезонное мероприятие», — заключил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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