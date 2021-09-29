Диетолог Арзамасцев дал рекомендации по хранению дачного урожая

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев дал рекомендации по хранению дачного урожая.
Диетолог Арзамасцев дал рекомендации по хранению дачного урожая
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что главный принцип — постоянство температуры. Как отметил эксперт, не все продукты можно замораживать на длительный срок.

«Витамины разрушаются достаточно быстро при любых изменениях температуры. Соответственно, самое важное при хранении, чтобы не было постоянных температурных перепадов», — сказал он.

Как отметил Арзамасцев, при шоковой заморозке вода не образует острых кристаллов льда — она замораживается на молекулярном уровне такой структурой, которая не будет разрушать витамины.

Диетолог добавил, что замораживать продукты следует маленькими порциями, чтобы впоследствии сразу употребить их в пищу, а не закладывать остатки в морозильную камеру.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News дала советы по здоровому питанию.

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