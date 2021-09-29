В Минпросвещения рассказали, на что заменят контрольные работы в школах

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Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) позволит сократить число региональных и муниципальных контрольных в российских школах. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения рассказали, на что заменят контрольные работы в школах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент — ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам — всё это даёт возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Кравцов заявил, что принятые рабочие программы по начальной и основной школе обеспечат возможность оптимизировать деятельность педагогов.

«Все программы одобрены и утверждены, школы могут работать по ним. Таким образом, мы создаём единое образовательное пространство и освобождаем учителей от ненужной бумажной работы», — подытожил глава Минпросвещения.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.

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