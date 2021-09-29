Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики

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Россия опережает своих конкурентов в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики на шесть-семь лет, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики
  • Reuters

«Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет», — заявил Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Он отметил, что данное преимущество нужно использовать, поддерживать научные изыскания в сфере космонавтики.

В августе сообщалось, что Путин обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие российского ядерного оружейного комплекса. 

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