Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики

Россия опережает своих конкурентов в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики на шесть-семь лет, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет», — заявил Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Он отметил, что данное преимущество нужно использовать, поддерживать научные изыскания в сфере космонавтики.

В августе сообщалось, что Путин обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие российского ядерного оружейного комплекса.