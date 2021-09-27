Путин высказался о ядерных технологиях

Российский лидер Владимира Путина в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности отметил, что «этот профессиональный праздник — дань уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих и инженеров, всем тем, кто своим талантом, неустанным кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность нашей страны».

Как сообщает ТАСС, текст телеграммы президента гостям праздничного концерта по случаю Дня работника атомной промышленности, отмечаемого 28 сентября, зачитал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По словам Путина, «сегодня ядерные технологии предоставляют принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицинской сфере», для разработки уникальных материалов, покорения космоса и дальнейшего хозяйственного освоения арктических территорий Северного морского пути.

«Уверен, что вы и впредь будете добиваться поставленных целей, хранить и творчески развивать наследие предшественников, всемерно наращивать кадровый, исследовательский и производственный потенциал отрасли, активно участвовать в международной кооперации, реализуя эффективные и экологичные проекты», — говорится в послании президента.

В августе сообщалось, что Путин обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие отечественного ядерного оружейного комплекса.