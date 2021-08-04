Путин обсудил развитие ядерного оружейного комплекса с главой «Росатома»

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие отечественного ядерного оружейного комплекса. Об этом информирует ТАСС.
Путин обсудил развитие ядерного оружейного комплекса с главой «Росатома»
  • © РИА Новости

«Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз», — обратился Путин к Лихачёву, с которым провёл рабочую встречу в Кремле.

В присутствии журналистов глава «Росатома» рассказал президенту об основных показателях работы госкорпорации и новых проектах.

Ранее первый замгендиректора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что отдельные элементы Центра ядерных технологий, который строится в Боливии, могут быть реализованы в других странах Латинской Америки.

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