В «Росатоме» рассказали о проектах по ядерным исследованиям в Латинской Америке

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Отдельные элементы Центра ядерных технологий, который строится в Боливии, могут быть реализованы в других странах Латинской Америки, сообщил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.
В «Росатоме» рассказали о проектах по ядерным исследованиям в Латинской Америке
  • globallookpress.com
  • © Rosatom

«Да, мы видим к этому очень большой интерес», — цитирует РИА Новости ответ Комарова на вопрос, планируется ли развитие проектов по созданию центров ядерных исследований и технологий в других странах Латинской Америки.

По его словам, эти проекты не обязательно будут реализовываться комплексно, но отдельные элементы могут быть реализованы в разных странах региона.

Ранее Кирилл Комаров сообщил, что «Росатом» заинтересован в добыче лития в Боливии.

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