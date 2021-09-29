Терапевт Драпкина рассказала, как сохранить здоровье после 50 лет

Главный внештатный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины профессор Оксана Драпкина рассказала, как сохранить здоровье после 50 лет.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что в этом вопросе важно соблюдать размеренность и распорядок — вставать и ложиться в одно и то же время и в будни, и в выходные, есть не менее трёх раз в день.

Так, по словам Драпкиной, в рационе должны присутствовать высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, сложные углеводы. Важен и питьевой режим.

Также специалист порекомендовала заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.

Кроме того, она напомнила о необходимости регулярно проверять здоровье.

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