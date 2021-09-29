В Ленобласти из-за незаконной свалки возбуждены дела

Административные дела возбуждены из-за незаконной свалки площадью около 10 тыс. кв. м в Ленинградской области.

РИА Новости

«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту несанкционированного размещения отходов в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области», — приводит ТАСС сообщение Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. По данным экспертов, на землях размещались отходы 3-го и 4-го классов опасности. Дела возбуждены за невыполнение обязанностей по рекультивации земель. Ранее стало известно, что в Волгоградской области планируют рекультивировать одно из хранилищ ядохимикатов.