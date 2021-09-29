В Ленобласти из-за незаконной свалки возбуждены дела

Короткая ссылка
Административные дела возбуждены из-за незаконной свалки площадью около 10 тыс. кв. м в Ленинградской области.
В Ленобласти из-за незаконной свалки возбуждены дела
  • РИА Новости

«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту несанкционированного размещения отходов в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области», — приводит ТАСС сообщение Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным экспертов, на землях размещались отходы 3-го и 4-го классов опасности.

Дела возбуждены за невыполнение обязанностей по рекультивации земель.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области планируют рекультивировать одно из хранилищ ядохимикатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить