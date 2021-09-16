В Волгоградской области планируют рекультивировать хранилище ядохимикатов

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В Волгоградской области планируют рекультивировать одно из хранилищ ядохимикатов.
В Волгоградской области планируют рекультивировать хранилище ядохимикатов
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Об этом сообщает ОТР.

Специалисты в ближайшие месяцы пробурят 150 скважин и возьмут 800 проб.

«Опыта таких работ на таких объектах в Волгоградской области ещё не было, так как это отходы промышленности. Объём отходов, которые здесь находятся, — от 1,5 до 3,5 млн тонн», — заявил Алексей Сергеев, начальник отдела обращения с отходами комитета природных ресурсов региона.

На основании результатов исследований построят 3D-модель хранилища, после чего станет ясно, как его лучше рекультивировать.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют рекультивацию городских свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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