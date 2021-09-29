В Совфеде прокомментировали законопроект о главах регионов

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что сами жители должны решать, может ли их губернатор, который отработал один срок, оставаться на второй или нет.

«Потом отработал второй срок, и жители опять же должны решить: «Он мог бы ещё пользу принести. Мы видим, он старается, работает и смысл-то какой его убирать?», — сказал Артамонов.

Как отметил сенатор, инициатива правильная.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти.