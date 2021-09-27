Законопроект о региональной власти сохранит название должности мэра Москвы

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Внесённый в Госдуму законопроект о региональной власти сохранит названия должностей руководителя Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и федеральных территорий.
Законопроект о региональной власти сохранит название должности мэра Москвы
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом заявил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Да. Там есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о том, будет ли сохранено название должности мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT прокомментировал внесение в нижнюю палату законопроекта о региональной власти.

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