Законопроект о региональной власти сохранит название должности мэра Москвы
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Об этом заявил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Да. Там есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о том, будет ли сохранено название должности мэра Москвы.
Ранее стало известно, что Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT прокомментировал внесение в нижнюю палату законопроекта о региональной власти.