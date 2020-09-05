Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в ситуации с COVID-19, глава государства сказал: «Конечно, сработало».

«Нельзя было всех под одну гребёнку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — заявил Путин в интервью для фильма Сергея Брилёва «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что после такого решения в России «очень многие страны повторили ту же самую практику».

«И хорошо. Это, кстати, говорит о том, что мы слышим и видим друг друга, обмениваемся вот этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей», — подытожил президент.

Как ранее сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, в 30 российских регионах сохраняется напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, «хоть и имеет позитивную динамику».