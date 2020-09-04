В 30 регионах России сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом

В 30 российских регионах сохраняется напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«30 регионов мы отмечаем как регионы, в которых ситуация хоть и имеет позитивную динамику, но всё-таки остаётся напряжённой», — приводит его слова в интервью телеканалу «Россия 1» РИА Новости.

Мурашко уточнил, что речь в первую очередь идёт о северных регионах, где присутствуют вахтовые рабочие.

«Основная задача работодателей — обезопасить эти рабочие посёлки», — подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия оказалась технологически готова к пандемии коронавирусной инфекции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что российские власти делают всё возможное, чтобы не пришлось вновь уходить на режим самоизоляции.