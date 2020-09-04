В 30 регионах России сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом
- РИА Новости
«30 регионов мы отмечаем как регионы, в которых ситуация хоть и имеет позитивную динамику, но всё-таки остаётся напряжённой», — приводит его слова в интервью телеканалу «Россия 1» РИА Новости.
Мурашко уточнил, что речь в первую очередь идёт о северных регионах, где присутствуют вахтовые рабочие.
«Основная задача работодателей — обезопасить эти рабочие посёлки», — подчеркнул он.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия оказалась технологически готова к пандемии коронавирусной инфекции.
Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что российские власти делают всё возможное, чтобы не пришлось вновь уходить на режим самоизоляции.