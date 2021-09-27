В Кремле заявили о приверженности Путина сменяемости власти

Президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «всё хорошо в меру и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.

В августе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пользе сменяемости власти в России, назвал его риторическим. В ходе брифинга официального представителя Кремля спросили, считает ли президент России и его администрация полезной сменяемость власти, или это вредно для государства. Песков ответил, что в России есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы.