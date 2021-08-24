Песков ответил на вопрос о пользе сменяемости власти в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пользе сменяемости власти в России, назвал его риторическим.

В ходе брифинга официального представителя Кремля спросили, считает ли президент России и его администрация полезной сменяемость власти, или это вредно для государства.

«Это вопрос риторический, и позиция Кремля здесь совершенно не важна. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования — выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Глава МИД Швеции Анн Линде ранее заявила, что в Стокгольме обеспокоены состоянием демократии в России в преддверии парламентских выборов в сентябре.

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.