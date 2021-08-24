Песков ответил на вопрос о пользе сменяемости власти в России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пользе сменяемости власти в России, назвал его риторическим.
Песков ответил на вопрос о пользе сменяемости власти в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В ходе брифинга официального представителя Кремля спросили, считает ли президент России и его администрация полезной сменяемость власти, или это вредно для государства.

«Это вопрос риторический, и позиция Кремля здесь совершенно не важна. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования — выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Глава МИД Швеции Анн Линде ранее заявила, что в Стокгольме обеспокоены состоянием демократии в России в преддверии парламентских выборов в сентябре.

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить